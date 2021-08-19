Жители Риги собрались на митинг против принудительной вакцинации от COVID-19

Тысячи человек вышли на улицы Риги, чтобы поучаствовать в митинге против принудительной вакцинации и коронавирусных ограничений.

Демонстранты сначала прошли по старому городу и возложили цветы к памятнику Свободы. После этого митингующие переместились к Президентскому замку.

В акции протеста, по данным ТАСС, принял участие экс-министр экономики Латвии Айнарс Шлесерс. Целью демонстрации, по его словам, является ненасильственная смена власти.

"Мы начали революцию и свержение власти, но мирным путем", — подчеркнул Шлесерс.

Латвийские власти ранее приняли решение сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для социальных работников, медиков и педагогов. Работодателям разрешили увольнять сотрудников без прививочного сертификата с 1 октября нынешнего года.