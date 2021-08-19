Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным и Меркель

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель в ближайшие дни.

Переговоры пройдут, как сообщило агентство Аnadolu, до конца нынешней недели. Во время предстоящих бесед Эрдоган собирается затронуть тему Афганистана.

"До конца этой недели планируем провести переговоры с Меркель, а на выходных — с Путиным. Обеспечение безопасности и мира наших граждан в Афганистане — для нас приоритет номер один", — подчеркнул президент Турции в своем заявлении.

Эрдоган также указал на готовность Анкары взаимодействовать с "Талибаном" (террористическая организация, запрещенная в России). Турция, по его словам, готова ко всем видам сотрудничества ради сохранения мира на афганской земле.