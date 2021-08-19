Российский военный истребитель Миг-29 потерпел крушение в Астраханской области.

Такое сообщение передает Минобороны России. В результате происшествия погиб летчик. Об этом сообщил источник.

Крушение произошло во время планового полета. На место происшествия уже направлена комиссия Главного командования Воздушно-космических сил. Они будут устанавливать причину трагедии.

Также в Минобороны отметили, что самолет упал в безлюдном месте на полигоне Ашулук. Во время полета в самолете боекомплекта не было.