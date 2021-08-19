Киевский режим, лишившись американской поддержки, будет обречен и внутренние дрязги приведут к тому, что Украина «посыплется», как это происходит в Афганистане.

Такое мнение высказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, слова которого приводятся на его официальном сайте.

Как отметил Пушилин, после того, как американцы бежали из Афганистана, эвакуировав проамериканское правительство этой страны и бросив на произвол судьбы тысячи своих сторонников из числа местного населения, опасения многих украинских «патриотом» из-за подобного развития событий вполне обоснованы.

«Аналогия, конечно, просматривается. Нынешний украинский режим, как, впрочем, и предыдущий, держится исключительно благодаря американской поддержке, политической и финансовой. Если бы не американцы, не было бы ни госпереворота в 2014 году, ни войны в Донбассе, ни разгула националистов, ни притеснений русскоязычного населения, ни проекта "антиРоссия"», — объясняет глава ДНР.

Оппозиция на Украине, по его словам, жестоко подавляется, не прекращаются политические репрессии, в тюрьмах сидят политзаключенные, власти закрывают неугодные им СМИ и из страны из политических соображений уезжают тысячи украинцев.

youtube.com / Prt Scr Павло Пабло

Однако, добавил Пушилин, тот факт, что украинские власти жестко подавили Русскую весну на территории практически всей Новороссии, вовсе не означает, что миллионы проживающих там граждан, которые не поддерживают произошедший в Киеве в 2014 году государственный переворот и политический курс нынешних украинских властей, вдруг изменили свое мнение.

«Как только не будет американской поддержки или она существенно ослабнет, киевский режим будет обречен, и тогда возникнет большая вероятность уже даже не Русской весны, а Русского лета», — уверен Пушилин.

По его словам, жители всей территории от Одессы до Харькова, а также подконтрольной Киеву части Донбасса считают режим Зеленского оккупационным, также, как афганцы считали оккупационным поставленное американцами марионеточное правительство своей страны.

Простые украинцы надеялись, что после выборов 2019 года в стране установится мир, который им обещали в ходе предвыборной гонки, но киевские политики, вместо того, чтобы действовать в интересах своей страны и своего народа, действуют в интересах Запада.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

«Не забывайте и про олигархов. Если бы не американское посольство в Киеве, они давно бы уже развязали войну против официальной киевской власти, – уверен Пушилин. – Вспомним, как американцы вызвали в 2015 году на ковер (Игоря) Коломойского и заставили его отказаться от борьбы с (экс-президентом Украины Петром) Порошенко, угрожая санкциями».

Свежим примером, по его словам, является уход Арсена Авакова с поста главы МВД Украины, который исполнил приказ американцев и, взяв под козырек, уехал из страны в Италию – в добровольное изгнание. Но ели бы не американцы, Коломойский не отказался бы от борьбы с Порошенко за власть, и Аваков не ушел бы с поста министра внутренних дел, подчеркивает глава ДНР.

Поэтому, как только американцы перестанут поддерживать киевский режим, он немедленно падет, и Украину ждет судьба Афганистана, заключил Денис Пушилин.