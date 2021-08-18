Водителям не потребуется техосмотр для покупки ОСАГО с 29 августа

Российским водителям с 29 августа не потребуется проходить техосмотр и получать соответствующий документ, чтобы приобрести полис ОСАГО.

Такие изменения зарегистрировал Минюст России, передают в пресс-службе Банка России. По мнению регулятора, такие меры позволят сделать полис доступнее, а процедуру его получения проще для автомобилистов.

Кроме того, теперь российские автовладельцы смогут в режиме онлайн разорвать или скорректировать договор "автогражданки", в том числе с возвратом части страховой премии. Среди других изменений в ЦБ отметили снятие запрета на вступление в силу электронного договора ОСАГО в день его заключения.