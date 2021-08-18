Мэр Киева Кличко заявил о заговоре против себя

Украинские власти "дали задание" правоохранительным органам, целью которого является порча репутации. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Кличко рассказал, как к нему в офис повторно приходят правоохранители и говорят, что им "дали задание" и они "должны это сделать". По словам киевского мэра, у него множество примеров подобной деятельности власти. Политик отметил, что было задание объявить преступниками их парковщиков. Подобные обвинения лопнут, как мыльный пузырь, заявил Кличко в эфире "Украинского радио".

Правоохранители с весны ведут обыски на коммунальных предприятиях Киева и в городской администрации столицы Украины. По словам Кличко, давление на его деятельность ведется из Офиса президента Украины Владимира Зеленского. Он считает, что украинские власти ищут повод для его увольнения с поста мэра Киева.