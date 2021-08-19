Баранец: брошенные в Афганистане американские вертолеты не станут для РФ сенсацией

Пока не ясно, получит ли Россия доступ к американской военной технике, оставленной в Афганистане. Это будет зависеть от договоренности между Москвой и талибами* (представителями запрещенной в РФ радикальной организации).

Об этом в комментарии новостному порталу Life заявил обозреватель издания «Комсомольская правда» Виктор Баранец, обсуждая высказанную экс-президентом США Дональдом Трампом обеспокоенность, что брошенные американскими войсками в Афганистане вертолеты могут попасть в руки России или Китая.

Как отметил по этому поводу Виктор Баранец, едва ли в Афганистане можно рассчитывать на обнаружение каких-нибудь значимых военных новинок, если что-то и будет найдено, то «по мелочам». Американские вертолеты Black Hawk, по словам собеседника издания, могут действительно представлять для тех, кто их обнаружит, технический интерес.

«Но российская разведка знает про этот вертолет лучше, чем собственную жену. Тут каких-то сенсаций вряд ли мы будем ожидать», — добавил Баранец.

wikipedia.org / Jakub Hałun/GFDL

Также обозреватель «КП» напомнил, что советская и российская военная техника ранее в ходе боевых действий попадала в руки американцев. И Москва, по его словам, никого за это не упрекала и «не пускала сопли».

Однако, отметил Баранец, пока вообще не известно, получит ли Россия доступ к американской военной технике в Афганистане.

«Будет ли Россия допущена к той военной технике, которая осталась от США в Афганистане, будет зависеть от договора между Россией и талибами*. Судя по тем благоприятным заявлениям, которые звучал – подчеркнул Виктор Баранец в заключение беседы. — Более того, в устах наших военных замелькали слова, что талибы* договороспособны».

Напомним, ранее президент США Джо Байден объявил о том, что к 11 сентября 2021 гола американский военный контингент будет окончательно выведен из Афганистана и таким образом завершится 20-летняя миссия, которую Вашингтон проводил в этой стране после терактов 11 сентября 2001 года, когда захваченные террористами самолеты протаранили башни-близнецы в Нью-Йорке.

Global Look Press / Str

Однако, радикальное движение «Талибан»1* взяло под контроль столицу Афганистана – Кабул, и объявило, что контролирует всю территорию страны уже в минувшее воскресенье, 15 августа. И в этот же день Соединенные Штаты Америки спешно эвакуировали персонал своей дипмиссии вертолетами прямо с крыши посольства.

Позже экс-президент США Дональд Трамп заявил, что американским военным следовало уничтожить оставляемую в Афганистане военную технику, чтобы она не досталась России или Китаю. Кроме того, и Джо Байден заявил, что операция по выводу американских военных из Афганистана была организована неправильно и стала самым большим унижением для граждан США.

* «Талибан», талибы — радикальная организация, деятельность которой запрещена в Российской Федерации решением Верховного суда, и ее последователи.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации