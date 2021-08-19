Корнилов: Польша теряет последнего союзника и превращается в осажденную крепость

Польша, развязав борьбу против бизнес-интересов своего покровителя и ключевого партнера – Соединенных Штатов Америки, рискует потерять своего последнего союзника.

Об этом в материале для РИА Новости пишет публицист и политолог Владимир Корнилов, по словам которого раньше Польша умудрилась испортить отношения с Евросоюзом, а теперь ссорится и с Вашингтоном. Таким образом, воюя со всеми вокруг, Польша ставит себя в положение «осажденной крепости».

Причиной ухудшения отношений Польши с США стали принятые поправки к закону о телевизионном и радиовещании. И хотя в тексте поправок не упоминается средство массовой информации, против которого они направлены, всем ясно, что это главный оппозиционный телеканал страны – TVN.

По замыслу польских властей, борьбу с инакомыслящими лучше всего вести путем ограничения иностранной собственности в вещающих организациях.

«Польша начала наступление на святое — на бизнес-интересы своего главного союзника и покровителя, Соединенных Штатов Америки», — объясняет Корнилов.

К настоящему времени владелец телеканала TVN – американская корпорация Discovery – уже подал в суд иск против польского правительства, обвинив его в нарушении двустороннего соглашения. Это судебное разбирательство, по мнению Владимира Корнилова, неизбежно негативно скажется на американских инвестициях в польскую экономику.

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Напомним, ранее СМИ сообщили о назревающем дипломатическом скандале с антисемитским оттенком между Польшей и Израилем из-за принятого Варшавой закона о запрете оспаривать право собственности на имущества, спустя 30 лет после административного решения. По словам экспертов, этот закон может помешать потомкам польских евреев добиться возвращения имущества своих предков, пострадавших во время холокоста, или получить компенсацию.

Израиль уже заявил об отзыве свое посла из Польши, а Варшава пригрозила зеркальным ответом. В США также осудили принятый в Польше закон, несмотря на то, что польский президент Анджей Дуда заявил, что данный закон защищает поляков «от несправедливости».