МИД назвал дело Навального спланированной дискредитацией России

МИД России сообщил, что ситуация с Алексеем Навальным была спланированной акцией, которая направлена на дискредитацию страны.

Навального 19 августа 2020 года экстренно госпитализировали в Омске с "отравлением". В заявлении сказано, действия Берлина и его союзников за последние 12 месяцев демонстрируют, что против России идет спланированная провокация, которая направлена на дискредитацию страны и нанесение вреда ее национальным интересам.

МИД считает, что "дело Навального" было умышленно разыграно Западом в целях сдерживания России. В сообщении также сказано, что Германия и ее союзники при любой возможности пользуются шумихой вокруг данного блогера, которая создана при их же участии для новых нападок на Москву.