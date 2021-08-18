Рар рассказал, какой важный вопрос Меркель хочет напоследок обсудить в Москве

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель планирует в пятницу, 20 августа, нанести в Россию визит, который станет для нее последним визитом в Москву в этом статусе. И возможно, она собирается напоследок обсудить с президентом РФ важный вопрос, о котором пока никто не говорит.

Такое мнение в беседе с телеканалом «Царьград» высказал немецкий политолог Александр Рар.

По словам эксперта, в российско-германских отношениях наряду с определенными проблемами есть и позитивные моменты, о которых хорошо известно. Поэтому в целом нетрудно предугадать, какие темы в ходе своего прощального визита собирается обсудить в Москве Ангела Меркель.

«Во-первых, нет проблемы с "Северным потоком — 2" — он будет, его Меркель отстояла и спасла фактически энергетический альянс с Россией, который длится где-то 50 лет, это хорошо», — напомнил Александр Рар.

При этом политолог с уверенностью добавил, что Меркель, конечно, покритикует Россию по ситуации с правами человека. Конечно, она не сможет не упомянуть имя отбывающего наказание за мошенничество блогера Алексея Навального.

«Но российская сторона к этому готова и знает, что это Меркель, для нее вопрос прав человека всегда превыше всего. Во всяком случае, она так делает», — объяснил Рар.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Но помимо этих двух тем, есть и еще один вопрос, который точно будет поднят на встрече Ангелы Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным, хотя в последнее время он не обсуждался, считает политолог. Этот вопрос будет касаться дальнейшей судьбы форума «Петербургский диалог» - закрывать его или нет.

Как напоминает Александр Рар, решение о дальнейшей судьбе «Диалога» не могут принимать сами участники форума, так как в свое время он был создан на высшем уровне – президентом РФ Владимиром Путиным и федеральным канцлером ФРГ Герхардом Шредером. А значит и решение о его дальнейшей судьбе – будет ли он закрыт или реформирован, и будет ли он проводится как-то иначе или в его проведении сделают паузу – в любом случае, это решение должно приниматься на таком же высоком уровне.

«Поэтому любое решение в пользу или против "Петербургского диалога", думаю, тоже будет обсуждаться между Путиным и Меркель на этой встрече», — объяснил Александр Рар.

Федеральное агентство политических новостей / Степан Яцко

Напомним: форум гражданских обществ РФ и ФРГ «Петербургский диалог» проводился с 2001 года по инициативе и под патронатом российского президента Владимира Путина и канцлера Германии Герхарда Шредера.