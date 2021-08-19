Сатановский: иногда имеет смысл прислушиваться к тому, что говорит Псаки

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, возможно, напрасно высмеяла официального представителя Белого дома Джен Псаки, заявившую, что США добились в Афганистане всего, чего хотели. Судя по всему, американцы действительно достигли своих настоящих целей.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал российский политолог Евгений Сатановский, по словам которого нужно просто ответить на вопрос, кто и чего именно хотел, так как последние президенты США – Джордж Буш-младший, барак Обама, Дональд Трамп и Джо Байден – очевидно хотели разных вещей.

«Буш после теракта 9/11 (11 сентября 2001 года) с исламистами воевал. По-идиотски, и не столько с ними, сколько, если говорить об Ираке, с их врагами, собственными руками расчищая им дорогу к власти, но воевал, — напомнил Сатановский. — Обама с исламистами заигрывал, как только мог. Видно было по "арабской весне". А уж в Ливии и Сирии он и Буша переплюнул. Трамп исламистов не любил — хотя он вообще мало кого любил и любит».

Ну а нынешний президент США Джо Байден, по словам политолога представляет собой «второе издание Обамы», только в ухудшенном и постаревшем варианте.

flickr.com / Gage Skidmore

И теперь, спустя 20 лет после того, как американцы свергли в Афганистане режим правления талибов* (представителей радикального движения «Талибан»1*, деятельность которого запрещена в РФ), американцы же сами на блюдечке с голубой каемочкой вручили власть в этой стране тем же талибам*, многому научившимся и ставшим более опытными, объясняет Сатановский.

«Так может, с учетом того, что главной головной болью США при Байдене являются Россия и Китай, это для Америки хорошо?», — задает политолог наводящий вопрос.

Конечно, по его словам, США потеряли сотни миллиардов долларов, вложенных в Афганистан, поставленное этой стране оружие попало в руки террористов, а подготовленная американцами за бешенные деньги афганская армия частично разбежалась, а частично перешла на сторону талибов*. Но, возможно, все это не так уж и плохо для Вашингтона, ведь в Ираке и Сирии произошло то же самое, за исключением того, что речь там шла не о «Талибане»*, а о ИГ1** (запрещенной в РФ террористической группировке).

И теперь захватившие в Афганистане власть талибы* успешно торгуют наркотиками, которые продуются не в США, а в бывшие советские республики, Европу, Иран, Китай и Пакистан, поэтому, американцев эта торговля особенно не беспокоит. Тем более, что отдельные американцы и ведомства очень неплохо заработали на афганском героине, а также и на растаскивании международной помощи, направлявшейся в Афганистан, также как до этого они зарабатывали, растаскивая помощь, идущую в Ирак, Ливию и Сирию.

«Таков теперь международный бизнес на "помощи" другим странам. Что до той головной боли, которую талибы устроят нам и Китаю… Г-ди, благослови Америку! – заключает Сатановский. — Так что права Псаки. Во всем права. Имеет смысл повнимательней ее слушать…».

instagram.com / @evgeniisatanovskii

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в ходе брифинга, что Соединенные Штаты Америки уходят из Афганистана, так как проблемы этой страны невозможно решить военным путем. При этом президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон достиг всех поставленных целей в Афганистане.

Комментируя эти слова, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова с сарказмом отметила, что для того, чтобы прийти к такой глубокой мысли, Вашингтону понадобились всего лишь 20 лет и неисчислимое количество погубленных человеческих жизней.

* "Талибан", талибы - радикальное движение, деятельность которого запрещена в России решением Верховного суда, и его последователи.

** ИГ - террористическая группировка, запрещенная в России решением Верховного суда.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации