Минюст внес движение "Голос" в новый список незарегистрированных организаций-иноагентов

Минюст РФ внес движение "Голос" в новую базу данных незарегистрированных организаций-иноагентов. Об этом свидетельствует решение ведомства.

Общероссийское общественное движение получило статус иноагента. Соответствующая запись появилась в реестре Министерства юстиции РФ. "Голос" является первой внесенной в него организацией.

Ведомство планировало создать еще один реестр иноагентов уже в феврале. Журналисты сообщали, что в базу данных будут попадать незарегистрированные и не имеющие юридического лица общественные организации, которые финансируются из-за рубежа, а также ведут политическую деятельность.