Гани признался, что его вынудили покинуть Афганистан

Бежавший из Афганистана президент Ашраф Гани, оставивший свой пост, опубликовал обращение к нации в соцсетях.

Как отметил политик, покинуть Афганистан его вынудили, сам он "не хотел быть причиной кровопролития в Кабуле". По словам Гани, сейчас он находится в ОАЭ.

"Талибы обещали, что не войдут в Кабул, но окружили президентский дворец заранее", — сообщил президент страны.

Также Гани назвал безосновательной ложью обвинения в побеге с деньгами из Афганистана. По его словам, он намерен в скором времени вернуться в республику.