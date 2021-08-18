Коньки, охота и футбол. Какими видами спорта увлекались советские вожди

В советскую эпоху спорт занимал важное место в жизни каждого гражданина. Особое внимание физической культуре уделялось на самом высоком государственном уровне.

Не чужды активному образу жизни были и многие вожди СССР, занимавшиеся спортом для укрепления здоровья и работоспособности. О любимых спортивных занятиях советских деятелей рассказал исторический портал «Русская семерка».

Ленин

Несмотря на то, что вождь мирового пролетариата Владимир Ленин не был похож на заядлого спортсмена, к разного рода физической активности он относился с особым трепетом. С самого детства он «бегал в валенках по горке ледяной».

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Причем, как рассказывала его супруга Надежда Крупская, к новым увлечениям он всякий раз относился «со страстью». В юности он одно время интересовался коньками, но довольно скоро бросил это занятие.

«Когда был гимназистом, стал увлекаться коньками, но уставал, после коньков спать очень хотелось, мешало заниматься, бросил», — вспоминал Ленин.

Меньшевик Николай Валентинов утверждал, что революционер умел кататься на велосипеде, плавать и каждое утро делал гимнастические упражнения по своему плану. Кроме того, он играл в шахматы.

Однажды Ленин даже попробовал поднять штангу — правда, в качестве спортивного снаряда он использовал простую щетку для пола. По воспоминаниям Валентинова, советский вождь пытался повторить приемы настолько активно, чем невольно рассмешил мать Крупской — Елизавету Васильевну.

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Сталин

Руководитель СССР Иосиф Сталин физически не мог заниматься спортивной деятельностью — у него не разгибалась левая рука. По словам его современников, политик не делал даже зарядку.

«Сталин спортом не занимался. В море не купался. Стрелять любил, да. Немножко прогулка, но тоже маловато, по-моему, маловато», — поделился один из лидеров КПСС Вячеслав Молотов.

Как правило, отец народов стрелял из револьвера и винтовки, о чем говорят фотографии с охоты 1930-х годов. Также Сталин умел ездить верхом, но делал это редко.

Особое удовольствие Сталину приносила игра в бильярд, кегельбан (ныне — боулинг) и «городки». Впрочем, врачи неоднократно советовали ему увеличить физическую активность.

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Берия

Член Политбюро ЦК КПСС Лаврентий Берия хорошо играл в футбол и делал многое для развития спортивного общества «Динамо» в Москве.

Впрочем, не обходилось и без курьезов. Так, судья Мартын Мержанов признался, что однажды удалил Берию с поля, но, разобравшись, кто перед ним, вынужден был вернуть его в игру.

В свою очередь сам Берия как-то отправил в ГУЛАГ нападающего Николая Старостина, не простив ему поражения в одном из матчей. По словам футболиста, на одной из встреч Берия так представил его своим знакомым:

«Это тот самый Старостин, который однажды убежал от меня в Тифлисе».

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Брежнев

Не секрет, что генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев тоже любил спорт. Ведь именно он дал разрешение на проведение Олимпийских игр в 1980 году. Кроме того, он довольно часто посещал футбольные и хоккейные матчи в качестве болельщика.

Как утверждают в издании, Брежнев мог часами плавать в море или бассейне. Примечательно, что в один из своих заплывов он вышел на берег вдали от правительственного пляжа, чем несколько смутил отдыхающих граждан.

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Андропов

Руководитель СССР в 1982-1984 гг. Юрий Андропов хранил в своем кабинете на Лубянке гири и штангу, а значит, увлекался тяжелой атлетикой. Зимой советский вождь нередко выходил на лыжные прогулки.

Однако у Андропова было слабое здоровье, не позволявшее ему активно заниматься спортом. У него были слабые почки и повышенный сахар.