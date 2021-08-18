The National Interest: мощь российской ракеты «Циркон» - это плохая новость для НАТО

Новейшие российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» являются неуловимыми для западных ПРО, а значит американские подводные лодки совершенно беззащитны перед ними.

Об этом сообщает американское издание The National Interest, обозреватель которого Марк Эпископос прокомментировал распространяемую в последние месяцы информацию, что основными претендентами на установку новых противокорабельных крылатых ракет «Циркон» стали фрегаты проекта 22350, к которым относится и «Адмирал Головко».

По мнению обозревателя, для НАТО эти сообщения являются «плохой новостью», так как новейшая российская гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» способна развивать скорость до 11 километров в час и обладает повышенным радиусом действия – от тысячи до двух тысяч километров, в зависимости от того, с какой пусковой платформы она запущена.

Ракета «Циркон» стала одним из шести новейших видов вооружения, представленных президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию в 2018 году. Как сообщалось ранее, противокорабельная гиперзвуковая ракета «Циркон» будет в числе прочего совместима с атомной подлодкой проекта «Ясень-М».

По словам многих экспертов, высокая скорость ракеты «Циркон» и ее способность маневрировать в полете делают ее практически неуловимой для систем противоракетной обороны, стоящих на вооружении в странах НАТО.

В своем обзоре для журнала The National Interest Марк Эпископос приводит заявление военного эксперта RT – отставного полковника Михаила Ходаренка, который напомнил, что системы ПРО, которыми оснащены американские эсминцы-ракетоносцы класса «Арли Берк», предназначены для уничтожения старых российских крылатых ракет, которыми в прошлом были вооружены корабли ВМФ РФ. Однако они не смогут остановить гиперзвуковую ракету «Циркон».

Федеральное агентство новостей /

И не только эти системы ПРО, ни одна из существующих в настоящее время систем противоракетной обороны не успеет отреагировать на «Циркон», учитывая то, какую скорость способны развивать эти ракеты. То есть «Циркон» может нанести удар по цели практически в тот момент, когда он появится на радарах противника.

И, несмотря на то, что пока официальные данные о сроках начала серийного производства ракет «Циркон», многие ждут, что это гиперзвуковое оружие будет поставлено на вооружение уже в ближайшие годы.

«Плохие новости, НАТО. Российская гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» готова к боевому дежурству», — заключает Эпископос.

Напомним, ранее израильский военный эксперт Яков Кедми жестко раскритиковал украинских политологов, считающих, что американские ракеты «Томагавк» помогут Киеву защититься от российских «Цирконов» в случае начала полномасштабной войны. По словам Кедми, такое могут говорить только совершенно безграмотные люди.