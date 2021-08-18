Представитель "Талибана" исключил демократию в Афганистане

Афганистан не станет следовать демократическим ценностям после прихода новой власти. Государство будет функционировать по законам шариата.

Дискуссии о системе управления в Афганистане не будет. С таким заявлением выступил высокопоставленный представитель "Талибана" (организация признана террористической и запрещена в России) Вахидулла Хашими. Он исключил демократию в стране.

Представитель движения также рассказал, кто станет новым руководителем государства. По словам Хашими, лидером будет предводитель талибов Хайбатулла Ахундзада.