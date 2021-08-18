Карнаухов назвал визиты полиции к сторонникам ФБК необходимой профилактикой экстремизма

Визиты полицейских к сторонникам осужденного Алексея Навального окажут профилактический эффект, считает политолог Сергей Карнаухов.

Накануне правоохранители приходили к десяткам жителей столицы, чьи данные оказались в открытом доступе после утечек с сайта "Умного голосования". По информации СМИ, они навестили даже тех, кто переводил деньги структурам блогера, признанным экстремистскими.

По мнению доцента РАНХиГС Сергея Карнаухова, это заставит потенциальных пожертвователей и сторонников скандального блогера задуматься об ответственности за нарушение закона, пишет Федеральное агентство новостей.

Он напомнил, что правоохранители активно разъясняли гражданам о последствиях за финансирование структур основателя ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Многие не воспринимали это всерьез. Однако сейчас ситуация выглядит совершенно иначе", — отметил эксперт.

Карнаухов подчеркнул, что люди, имеющие отношение к организации, деятельность которой запрещена в стране, будут привлекаться к уголовной ответственности.

"Все, кто направлял даже один рубль на финансирование экстремистских структур", — предупредил политолог.

Действия московской полиции смогут открыть глаза немногочисленным сторонникам Навального, который отбывает наказание в исправительной колонии во Владимирской области. Впредь они вряд ли будут поддаваться призывам сделать пожертвования, рискуя собственной безопасностью, подытожил Карнаухов.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России