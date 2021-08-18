"Находится под ударом": Шугалей об обслуживающем персонале США в Афганистане

Российский ученый-социолог Максим Шугалей рассказал, кто виноват в том, что талибам удалось установить тотальный контроль над Афганистаном.

Накануне сообщалось о приостановке коммерческих рейсов в международном аэропорту Кабула. Граждане всеми силами пытались улететь из страны, выбегали на взлетные полосы и даже цеплялись за шасси военных самолетов. В беседе с корреспондентом "ПолитЭксперта" Максим Шугалей рассказал, кто виноват, что Афганистану пришлось столкнуться с настоящим миграционным коллапсом.

"Вина, безусловно, лежит на США, которые оккупировали страну, поставили там марионеточный режим и навязывали стране те ценности, которые совершенно не присущи для этого региона и людей, которые там находятся", — заявил собеседник издания.

Шугалей напомнил, что США на протяжении нескольких десятилетий не давали Афганистану жить и развиваться по своим законам. Что касается их внезапного ухода, то он обуславливается удобной внутриполитической ситуацией в США, где сегодня у власти Джо Байден.

"На простых афганцев и их законы Вашингтону наплевать, и этот коллапс — ответственность США. Мировое сообщество должно, к сожалению, исправлять ошибки США", — объяснил Шугалей.

Россия также столкнется с последствиями сложившейся ситуации, так как границы Афганистана находятся рядом с территориями дружественных стран. Шугалей напомнил о простых афганцах, многие из которых, чтобы выжить, были вынуждены поддерживать сотрудничество с американцами.

"Большое количество людей на американцев работало, в том числе обслуживающим персоналом. Они сейчас находятся, конечно, под ударом. Хочется передать "большое спасибо" Соединенным Штатам и всем миром исправлять за ними, что они натворили", — резюмировал глава ФЗНЦ.

В завершение Шугалей заявил, что намерен лично посетить Афганистан уже в ближайшее время. В поездке он не видит никакой опасности, так как едет туда с благими намерениями.