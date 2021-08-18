Аэроэкспресс в Петербурге станет реальностью благодаря кредиту от Правительства РФ

Возможность получения Санкт-Петербургом инвестиционного кредита обсудил с членами российского кабмина губернатор Александр Беглов.

Речь идет о финансировании из федерального бюджета в размере 25 млрд рублей под 3,5% сроком на 15 лет. В Смольном рассчитывают, что эти деньги ускорят реализацию важных инфраструктурных проектов, в том числе Шкиперской развязки ЗСД.

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрия Гавры назвал указанную сумму весьма ощутимой с точки зрения благоустройства Северной столицы. Поскольку город активно развивается, новые социальные и транспортные объекты жизненно необходимы. Важно, что губернатор имеет возможность договариваться с правительством страны о выделении дополнительных средств

"Городу, как воздух, необходимы инфраструктурные проекты. Если мы не вложимся в них сейчас, то это приведет значимым негативным последствиям", – цитируют эксперта "Невские Новости".

Рано или поздно туристы вновь начнут заполнять Петербург, поэтому тема железнодорожного соединения с аэропортом Пулково вновь выйдет на первый план. Аэроэкспресс станет лучшим подарком городу к его 320-летию, которое будет отмечаться 2023 году, добавил Гавра.