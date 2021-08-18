"Гарант мировой безопасности": в Госдуме рассказали об антитеррористической стратегии России

Россия применяет более успешную стратегию по предотвращению развития терроризма, нежели Запад, считает депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов.

В качестве примера он привел опыт Российской Федерации в Центральноафриканской Республике. Благодаря эффективным методам удалось в течение нескольких месяцев справиться с бандформированиями в ЦАР, отметил депутат в беседе с ФАН.

По его мнению, программа Запада – нерабочая, поскольку акцент делается на подкупы и финансовую мотивацию, которая в итоге не приносит нужного результата.

"Их стратегия не жизнеспособна сама по себе. Это все равно, что нанимать проституток и говорить всем, что они тебя любят. Но когда ты перестаешь платить, чувства пропадают", — уточнил он.

В мировом сообществе уже должны признать, что антироссийская стратегия России намного эффективнее и должна быть признана в качестве флагманской.

"Наша программа не то что лучшая. Она единственно рабочая", — подчеркнул он.

Российские специалисты могут подавать правильный пример коллегам из других стран, научить, как предотвращать распространение агрессивно-деструктивной политики, направленной по террористическому пути, резюмировал депутат.