Экс-премьер Украины: по сравнению с 1990-м годом уровень автономии Украины упал

Современная Украина полностью зависит от Соединенных Штатов Америки и от Евросоюза, не только в финансовых вопросах, но во всех других сферах, в том числе во внешней политике, в контроле над собственными госорганами, правоохранительной и судебной системой.

Об этом изданию «Украина.ру» заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, по словам которого, если сравнить нынешний уровень автономии Киева с уровнем автономии, которой он обладал в 1990-м году, окажется, что ситуация сильно изменилась в худшую сторону.

«Потому что сейчас Украина реально зависит и от Европейского Союза, и не просто от его денег, а от его указаний, и, конечно, от американцев, которые плотно взяли на себя управление правоохранительной и судебной системами, контроль над такими важнейшими органами любого государства, внешнюю политику», — объяснил экс-премьер.

Кадровые назначения на Украине, по словам Азарова, в последние годы не осуществляются без указаний с Танковой улицы, где находится громадное по своей численности посольство США.

Федеральное агентство новостей / Степан Коцаба

Как отметил бывший премьер-министр, число сотрудников американского посольства на Украине примерно в три раза превышает состав Центрального комитета Коммунистической партии в Украинской ССР.

Напомним, ранее Николай Азаров опубликовал материал, посвященный грядущему 30-летию независимости Украины, в котором экс-премьер заявил о том, что украинская нация деградирует такими темпами, как ни одна другая нация в современном мире.