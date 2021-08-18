Санкции импорту не помеха. Почему Литва не смогла отказаться от белорусских товаров

Импорт из Белоруссии в Литву в первом полугодии 2021 года вырос на 58,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил около €560 млн. Об этом сообщило издание Verslo žinios со ссылкой на данные литовского департамента.

Уточняется, что по этому показателю Минск уступил лишь США, которые в 2020 году поставляли в Вильнюс в 2,4 раза больше товаров, чем в январе-июне прошлого года.

Это означает, что литовский бизнес не уменьшил свою зависимость от поставок из Белоруссии, несмотря на западные санкции, констатировал экономист SEB bankas Тадас Повилаускас. По его словам, причина состоит в том, что секторальные ограничения против Минска были введены только в конце июня.

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Кроме того, рестрикции применялись только к тем товарам, доля которых в структуре импорта Литвы небольшая. Речь идет о нефтепродуктах, некоторых удобрениях, а также товарах для производства табачных изделий.

«Поэтому неудивительно, что результаты первого полугодия не показывают влияния санкций на торговую деятельность Литвы и Белоруссии, потому что они не должны показывать», — рассуждает экономист.

Еще одно объяснение такой статистике кроется в резком снижении экономической активности и торговли между двумя странами из-за пандемии коронавируса.

Третья причина, продолжил эксперт, состоит в ценах на сырье. В первом полугодии 2020 года они заметно упали, а в этом году, напротив, резко выросли.

Импорт из Белоруссии увеличился еще и потому, что литовские компании поспешили закупить больше товаров до того, как поставки не были прерваны.

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Пакет секторальных санкции против Минска американская администрация одобрила в августе. В черный список попали 23 белорусских гражданина и 21 юридическое лицо. Кроме того, под ограничениями оказались два крупных госпредприятия — «Беларуськалий» и Гродненская табачная фабрика «Неман».

После этого литовские власти отказались от транзита продукции «Беларуськалия» через Клайпедский порт. Такое решение министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис объяснил тем, что под ограничительные меры США попала, в том числе, и упомянутая компания.

«Из практики знаем, что банки не примут расчетов за оказанные услуги в Литве в евро, не только в долларах. Предприятия, если есть субъект под санкциями, отказываются с ним иметь какие-либо бизнес-отношения, чтобы избежать риска, и могу с уверенностью утверждать, что с декабря, когда санкции вступят в силу, удобрения перестанут идти через Литву», — заявил Скуодис.

Однако эксперты убеждены, что Вильнюс попросту решил «услужить» Вашингтону, поскольку на самом деле его ничто не вынуждает блокировать поставки белорусских калийных удобрений.