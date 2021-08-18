Пресс-клуб "Петербургский уикенд" обсудит наводнения в Сибири, на Кубани и Европе

Очередное заседание пресс-клуба "Петербургский уикенд" состоится в субботу, 21 августа. На нем выступят журналисты и политики из Москвы и Санкт-Петербурга.

В рамках брифинга обсудят актуальные новости прошедшей недели. Такие как события в Афганистане и наводнения в России и Европе, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

В заседании примет участие журналист Александр Сладков, а также ученый-социолог Максим Шугалей. Гостем выступит публицист Игорь Кимаковский и лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. На пресс-конференции также будут присутствовать создатели художественного фильма "Солнцепек" Максим Бриус и Михаил Вассербаум. Эфир будет транслироваться в официальном сообществе Медиагруппы "Патриот" в социальной сети "ВКонтакте".