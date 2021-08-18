Жители Афганистана собираются в ополчение для борьбы с "Талибаном"

Население Афганистана формирует отряды сопротивления для борьбы с боевиками в северной провинции Панджшер.

Афганцы планируют оказать сопротивление боевикам движения "Талибан" (организация признана террористической и запрещена в РФ). За последние несколько суток были сформированы отряды из местного населения, узбеков, хазарейцев. Власть талибов в этом регионе не признают, передает ТАСС со ссылкой на источник в регионе.

В настоящий момент продолжаются боестолкновения между ополчением и талибами в северо-восточных провинциях Каписа и Тахар. Подобные события могут обернуться очередным гражданским конфликтом. Из соседних территорий также прибывают переселенцы. В основном это женщины и дети, которые бегут от боевиков.