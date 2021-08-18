Политик Митина: петербуржцам повезет, если Шугалей пройдет в ЗакС

Глава Фонда защиты национальных ценностей, социолог Максим Шугалей хорошо знает российское общество, заявила политический деятель Дарья Митина.

Люди с такими качествами обычно становятся хорошими депутатами, отметила эксперт в беседе с изданием "Слово и Дело". Она пояснила, что депутат — это человек, который знает своего избирателя в лицо.

"Это не какой-то там диванный политик, который никогда не выходит общаться с людьми. Шугалей, в силу своей профессии, хорошо знает каждый сегмент общества", — добавила она.

Эксперт отметила, что российский национальный герой Шугалей — открытый, демократичный в общении человек. Он всегда ищет наикратчайший и наилучший для людей способ решения проблемы. Митина уверена, что у главы ФЗНЦ есть все задатки депутата и петербуржцам повезет, если его изберут в парламент.

"Не нужно забывать, что у депутата есть две функции — законодательная и представительная", — обратила внимание специалист.

Также она выразила уверенность, что Шугалей будет полезен и в качестве законодателя, и в качестве выразителя интересов граждан. В заключение эксперт пожелала кандидату в депутаты удачи.