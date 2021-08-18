Соболь решила монетизировать YouTube-канал через продажу эмодзи и невостребованный контент

Некогда "правая рука" осужденного блогера Алексея Навального Любовь Соболь предложила своим подписчикам "эксклюзивные бонусы" в виде смайликов в обмен на немаленькие суммы.

Несколькими месяцами ранее бывший юрист ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) Любовь Соболь объявила о создании личного канала на You-Tube. Теперь ее подписчики обрели возможность стать спонсорами, а в обмен на единоразовые переводы, либо оформление подписки Соболь пообещала наградить их бонусами, которые делятся на четыре уровня, пишет "ПолитЭкперт".

Так, за пополнение ее счета на сумму 299 рублей потенциальный спонсор получит значки с изображением жеста "виктори", а также эмодзи с портретом самой Соболь. Второй уровень открывается тем, кто готов "обогатить" активистку на 599 рублей в месяц. Такие подписчики смогут использовать не только значки и смайлики, но и "эксклюзивные GIF-анимации". Однако примеры таких изображений не приводятся.

На третьем уровне, который Соболь оценила в 999 рублей, становится доступен отдельный чат для спонсоров. А четвертый уровень, открыть который можно за 6999 рублей, включает в себя доступ к бонусам всех предыдущих ступеней и дает возможность увидеть закрытые эфиры с Соболь.

В прошлом году Соболь уже предпринимала попытку вести платные эфиры, но на канале "Навальный Live". Тогда аудитория оказалась не готова отдавать такие суммы за контент сомнительного качества. Первое выступление Соболь "за деньги" было коротким. Девушка просто повторила тезисы бесплатных эфиров. В итоге проект был закрыт.

После того как ФБК прекратил свое существование Соболь фактически потеряла работу и источник дохода. По ее словам, ни один из меценатов не спонсирует ее. Именно поэтому YouTube-заработок остается ее последней надеждой. Однако вряд ли проект будет монетизирован — работа над ним ведется вяло, а новых идей нет.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России