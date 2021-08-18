Политолог Джаралла объяснил, что поможет Шугалею добиться успеха на выборах в ЗакС Петербурга

Реалистичный взгляд социолога Максима Шугалея на проблемы петербуржцев станет его главным преимуществом на выборах в Законодательное собрание, считает политолог Владимир Джаралла.

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) прошел регистрацию кандидатом по пятому одномандатному округу от партии "Родина". Джаралла уверен, что Шугалей будет с особым подходом решать проблемы жителей Санкт-Петербурга. В этом ему поможет пережитый опыт, ведь он почти два года провел в ливийском плену.

"Вне всякого сомнения, Максим Шугалей имеет право на собственную политическую карьеру. Выборы в Санкт-Петербурге — это хороший старт для него", — заявил политолог в интервью iReactor.

Российский социолог прошел определенную школу жизни, которую не каждому дано вынести, отметил эксперт. Пребывание в заточении у боевиков сделало его взгляды более реалистичными. Нахождение Шугалея в ЗакСе однозначно будет иметь положительный эффект, заключил он.