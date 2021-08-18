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Названа причина ухода Безуглова из медицинского штаба сборной России

Названа причина ухода Безуглова из медицинского штаба сборной России

Стало известно, почему главный врач сборной России Эдуард Безуглов завершили работу в медицинском штабе национальной команды.

Конфликт с новым тренером по физподготовке Луисом Мартинесом стал причиной ухода из медицинского штаба Эдуарда Безуглова. Соответствующую информацию предоставили журналисты издания "Чемпионат".

Согласно данным источника, Мартинес требовал постоянных отчетов и исполнения рекомендаций по лечению игроков, а также вмешивался в работу медицинского штаба. В РФС пока официально не подтвердили уход Безуглова с занимаемой должности. В сборной России врач работал с 2012 года.