Названа причина ухода Безуглова из медицинского штаба сборной России

Стало известно, почему главный врач сборной России Эдуард Безуглов завершили работу в медицинском штабе национальной команды.

Конфликт с новым тренером по физподготовке Луисом Мартинесом стал причиной ухода из медицинского штаба Эдуарда Безуглова. Соответствующую информацию предоставили журналисты издания "Чемпионат".

Согласно данным источника, Мартинес требовал постоянных отчетов и исполнения рекомендаций по лечению игроков, а также вмешивался в работу медицинского штаба. В РФС пока официально не подтвердили уход Безуглова с занимаемой должности. В сборной России врач работал с 2012 года.