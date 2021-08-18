Черные ящики потерпевшего крушение Ил-112В нашли в Подмосковье

Сотрудники экстренных служб обнаружили два черных ящика рухнувшего в Кубинке Ил-112В. Бортовые самописцы повреждены, но подлежат расшифровке.

Специалисты уточнили, что на месте крушения военно-транспортного самолета были найдены параметрический и речевой самописцы. По предварительной информации, из них можно извлечь данные, несмотря на то, что аппараты сильно обгорели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сотрудники специальной лаборатории приступят к расшифровке в четверг. Ил-112В рухнул в полутора километрах от взлетной полосы в Кубинке. Все три члена экипажа погибли, обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее эксперты объяснили причину крушения Ил-112В в Кубинке. По их словам, транспортный самолет мог рухнуть из-за неисправной системы флюгирования винта.