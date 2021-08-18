Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн может получить российское гражданство

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что Россия готова дать гражданство Тиллю Линдеманну, если он этого захочет и сделает соответствующий запрос.

Елена Драпеко заявила, что Россия будет рада видеть Тилля Линдеманна в качестве гражданина страны. Однако немецкому музыканту никто не будет предлагать получить гражданство. Но если он захочет его получить, то у него есть такой шанс. Госдума не будет препятствовать желанию солиста популярной рок-группы Rammstein.

"Я думаю, что предлагать ему ничего не надо. Россия — великая держава, и предлагаться кому-то она не должна. Но, если он захочет, мы будем рады видеть его среди нас. Россия — широкая душа, щедрая. Земли и богатства у нас на всех хватит, пусть помогают осваивать", — сказала Драпеко в эфире радио "Говорит Москва".

Тилль Линдеманн приедет в российскую столицу в конце августа. Он станет хедлайнером фестиваля "Спасская башня". Мероприятие будет проходить в Москве с 27 августа по 5 сентября. Кроме фронтмена Rammstein, выступят военные оркестры из России, Катара, Мексики, Австрии, Греции и Белоруссии.

Знаменитый рокер пока никак не отреагировал на новость о возможном получении российского гражданства. Последней нашумевшей работой музыканта стал клип Ich hasse Kinder (Я ненавижу детей), созданный с пионерской атрибутикой. Сюжет музыкального ролика разворачивается в Москве 1989 года.