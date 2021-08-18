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Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн может получить российское гражданство

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн может получить российское гражданство

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что Россия готова дать гражданство Тиллю Линдеманну, если он этого захочет и сделает соответствующий запрос.

Елена Драпеко заявила, что Россия будет рада видеть Тилля Линдеманна в качестве гражданина страны. Однако немецкому музыканту никто не будет предлагать получить гражданство. Но если он захочет его получить, то у него есть такой шанс. Госдума не будет препятствовать желанию солиста популярной рок-группы Rammstein.

"Я думаю, что предлагать ему ничего не надо. Россия — великая держава, и предлагаться кому-то она не должна. Но, если он захочет, мы будем рады видеть его среди нас. Россия — широкая душа, щедрая. Земли и богатства у нас на всех хватит, пусть помогают осваивать", — сказала Драпеко в эфире радио "Говорит Москва".

Тилль Линдеманн приедет в российскую столицу в конце августа. Он станет хедлайнером фестиваля "Спасская башня". Мероприятие будет проходить в Москве с 27 августа по 5 сентября. Кроме фронтмена Rammstein, выступят военные оркестры из России, Катара, Мексики, Австрии, Греции и Белоруссии.

Знаменитый рокер пока никак не отреагировал на новость о возможном получении российского гражданства. Последней нашумевшей работой музыканта стал клип Ich hasse Kinder (Я ненавижу детей), созданный с пионерской атрибутикой. Сюжет музыкального ролика разворачивается в Москве 1989 года.