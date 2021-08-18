Путин: Россия и Иран готовы содействовать установлению мира в Афганистане

Владимир Путин провел телефонные переговоры с новым президентом Ирана Эбрахимом Раиси, после чего заявил, что обе страны готовы помочь стабилизировать ситуацию в Афганистане.

Российский лидер Владимир Путин связался по телефону с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и поздравил его с победой на выборах. В ходе переговоров глава России выразил удовлетворенность от уровня российско-иранских отношений. Об этом 18 августа сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин и Раиси обсудили не только совместные проекты в борьбе с пандемией коронавируса, но также коснулись темы Афганистана. Обе страны готовы оказать содействие по установлению мира в государстве, где власть захватило движение "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России).