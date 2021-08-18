Политолог Журавлев отметил хорошее отношение к партии "Родина" на федеральном уровне

Партию "Родина", имеющую поддержку на федеральном уровне, могли снять с выборов в Петербурге по причине конфликта на уровне городских чиновников, заявил политолог Дмитрий Журавлев.

Политическому движению по решению Санкт-Петербургской избирательной комиссии (СПбИК) было отказано в регистрации партийного списка. В качестве официальной причины указано то, что процесс сбора подписей партии якобы проходил с нарушением выборного законодательства.

Насколько обвинения против "Родины" соответствуют действительности, неясно, отметил в беседе с изданием "ПолитРоссия" глава Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Он уверен, что проблема с регистрацией может решиться через Центризбирком РФ.

"Партия федеральная, у нее есть представители в Государственной думе. Она должна обладать достаточным ресурсом, чтобы обратится в Центризбирком", — заявил эксперт.

Кроме того, к политической силе нормальное отношение на общероссийском уровне, а значит, проблема носит не федеральный характер. По словам Журавлева, она хоть и не "партия-фаворит", но и не "партия-изгой". Политолог допустил, что "Родину" недолюбливают в самом Петербурге. Если речь идет о договоренности на уровне города, ситуацию можно преодолеть на федеральном уровне.