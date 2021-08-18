Красноярский депутат зачитал тексты треков Моргенштерна на собрании горсовета

Депутат Вячеслав Дюков потребовал запретить концерты рэпера Моргенштерна. В качестве аргумента он процитировал тексты его треков.

Провокационные строки из хитов рэпера Алишера Моргенштерна прозвучали на заседании горсовета Красноярска. Депутат Вячеслав Дюков отметил, что в треках исполнителя присутствует не только нецензурная лексика, но и упоминания запрещенных веществ. Чтобы подкрепить свою точку зрения, парламентарий зачитал тексты Моргенштерна. Позднее ролик появился в Сети.

Рэпер Моргенштерн не впервые провоцирует опасения в негативном влиянии на несовершеннолетнюю аудиторию. Московский суд вынес обвинения артисту в пропаганде наркотиков через треки и клипы.