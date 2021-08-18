"Понимает, с чего необходимо начать": политолог Орлова оценила потенциал Шугалея на выборах

Политолог Ольга Орлова оценила потенциал Максима Шугалея на выборах в петербургский ЗакС. Эксперт уверена, что опыт кандидата пойдет на пользу жителям города на Неве.

По словам Орловой, Шугалей обладает тем жизненным опытом, который поможет ему принимать справедливые и волевые решения на посту депутата. Политолог убеждена, что кандидат от партии "Родина" производит впечатление человека, который "не боится, берет и делает". Об этом сообщает ФБА "Экономика сегодня".

"От Шугалея будут ждать инициатив по развитию Петербурга, потому что у него есть большой потенциал, он грамотный человек", — заявила Ольга Орлова.

Напомним, что главу Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея зарегистрировали кандидатом в депутаты на предстоящие выборы в ЗакС от политической партии "Родина". Социолог будет баллотироваться по пятому одномандатному округу. В ближайшее время ученый планирует напрямую пообщаться с избирателями. Политолог Орлова подчеркнула, что это позволит ученому-социологу быть в курсе всех проблем жителей своего округа.

"Особенно если он там жил и учился, то уж наверняка понимает, с чего необходимо начать", — добавила эксперт.

На выборах в Санкт-Петербурге Максим Шугалей участвует впервые, но уже имеет политический опыт в других регионах России. Ученый-социолог обладает нужными для этой сферы деятельности компетенциями.