Водители из Новосибирской области озвучили прайс-лист на взятки в ГИБДД

Стали известны размеры взяток, которые просят инспекторы ДПС за некоторые нарушения правил дорожного движения в Новосибирской области. О размере сумм агентству НГС рассказали местные водители.

Например, за незаконную тонировку авто коррумпированные сотрудники Госавтоинспекции просят 500 рублей, а пересечение сплошной полосы «стоит» от 2 до 3 тыс. рублей. Оформить ДТП без выезда на место можно за 10 тыс. рублей. Если хочется получить уникальный номер для машины, то придется «выложить» от 13 до 20 тыс. рублей. А купить права категории В вполне реально за 25 тыс. рублей.

Нередки случаи, когда автолюбителей подозревают в вождении в нетрезвом состоянии. В такой ситуации водитель может избежать медосвидетельствования за 40 тыс. рублей. Если же факт опьянения подтвержден и грозит лишение водительских прав, то 60 тыс. рублей закроют и этот вопрос.

По словам таксиста из Новосибирска, сумма в 60 тыс. рублей за серьезные нарушения является максимальной, которую могут запросить стражи порядка. Он также отметил, что в последние годы коррумпированных инспекторов ДПС стал встречать гораздо реже, а за незначительные нарушения водители все чаще отделываются простым предупреждением.

Ранее стало известно о задержании руководителя управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова. Его подозревают в продаже документов и взяточничестве.