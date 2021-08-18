Baijiahao: Россия должна «жестко» ответить на желание США проверить статус ее экономики

Россия может эффектно ответить на санкции со стороны США, если будет внимательно следить за деятельностью американских компаний. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Baijiahao.

Аналитики обратили внимание, что за последнее время США ввели ограничения против многих политических и экономических конкурентов, в том числе, и РФ. Это вызвало серьезное недовольство у последних, а потому Вашингтону следует готовиться к жесткому ответу.

«Соединенные Штаты сосредоточились не на развитии собственной экономики, а на ограничении потенциала конкурентов. Таким образом они пытаются сохранить свои позиции в мире», — убеждены китайские обозреватели.

ФБА «Экономика сегодня» /

Ранее стало известно о намерении Министерства торговли США проверить соответствие российской экономики статусу рыночной. Как сообщило официальное издание американского правительства Federal Register, расследование запустили после антидемпингового анализа поставок нитрата аммония (жидкого азотного удобрения) из РФ.

Уточняется, что существует шесть обязательных критериев рыночной экономики, согласно закону о тарифах от 1930 года. Среди них — свободная конвертируемость валют, доступ иностранных инвестиций, доля государственного контроля над средствами производства и другие.

Эксперты из Китая расценили подобный шаг как введение очередного пакета экономических санкций против России. По их словам, Москва не должна оставлять произошедшее без ответа.

commerce.gov / U.S. Department of Commerce

«Американцам придется заплатить высокую цену за свое высокомерие», — констатировали в Baijiahao.

Авторы статьи предложили РФ пристально следить за работой американских организаций. Если деятельность последних будет угрожать национальной безопасности или противоречить законодательству, то тогда к ним можно применить жесткие меры, вплоть до запрета деятельности на территории страны.

«Если Россия пойдет на этот решительный шаг, то он станет неожиданностью для США», — подчеркнули аналитики.

Несмотря на то, что ответ российских властей не будет большой проблемой для Вашингтона, он может стать прецедентом для других стран, которые смогут воспользоваться маневром в периоды натянутых отношений с Белым домом. По мнению экспертов, такой «глобальный тренд» неприятно удивит США.