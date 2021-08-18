МИД ОАЭ подтвердил факт прибытия на территорию страны главы Афганистана с семьей

Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ сообщило, что бежавший из Афганистана президент Ашраф Гани прибыл на территорию страны.

Ведомство подтвердило, что власти приняли Гани на гуманитарных основаниях.

"Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов может подтвердить, что ОАЭ приняли президента Ашрафа Гани и его семью в стране на гуманитарных основаниях", — указано в сообщении, опубликованном МИД ОАЭ.

Президент Афганистана покинул страну с связи с активизацией боевиков движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ). Глава государства заявил, что своим отъездом хочет "предотвратить бойню".