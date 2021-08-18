Ушел из жизни самый старый шимпанзе в Европе

Старейшая в Европе самка шимпанзе по имени Джуди скончалась в итальянском зоопарке Parco Natura Viva в возрасте 49 лет.

В этом году Джуди могла отметить 50-летний юбилей. В последний день жизни она позавтракала и полежала под деревом, сообщили в пресс-службе зоопарка. Позднее ее разбудил альфа-самец Давидино — они с Джуди отправились на прогулку, после чего она уснула в тени и больше не проснулась.

Сородичи попытались привести пожилую шимпанзе в чувство, но не смогли. Тогда они подхватили ее тело и принесли к ногам одного из работников зоопарка. Он сразу же вызвал ветеринаров, которые констатировали смерть Джуди. У нее остались дочь и внучка.