Нурмагомедов прокомментировал назначение Карпина на пост наставника российской сборной

Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России по футболу.

Прежний наставник сборной был Станислав Черчесов, который покинул свой пост после поражения команды на Евро-2020. Договор между ним и РФС был расторгнут 9 июля.

"С Черчесовым у меня хорошие отношения. У него был пик в 2018 году, лучшее достижение России, но спад на Евро — не только его вина. Сейчас пришел Карпин, и нужна новая энергия. Он вызвал других людей, но мне интересно. Я помню, как он играл за "Сельту". Я в предвкушении и жду матч с Хорватией, игра с ними наглядно покажет наш уровень", — приводит слова Нурмагомедова "Чемпионат".

Карпин был назначен новым главным тренером сборной России 23 июля. Изначально 52-летний наставник совмещал эту должность с тренерством в "Ростове", но решился покинуть клуб после назначения на новый пост.