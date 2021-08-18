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Депутат Бессараб объяснила бессмысленность введения налоговых льгот для бизнеса

Депутат Бессараб объяснила бессмысленность введения налоговых льгот для бизнеса

Член комитета Государственной думы VII созыва по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб неоднозначно отнеслась к идее зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Максима Зайцева о предоставлении налоговых льгот для бизнесменов, принимающих на работу студентов вузов.

Предполагается, что предпринимателям снизят размер налога, уплачиваемого за молодых специалистов. По словам Зайцева, такая мера поддержки уже прижилась в ряде других государств и позволит «добавить энтузиазма» работодателям при приеме на работу будущих бакалавров и магистров.

Бессараб в свою очередь напомнила, что любые налоговые льготы чреваты недофинансированием бюджета. В то же время собеседница «Политики Сегодня» отметила, что не считает избыточным внедрение новых мер поддержки бизнесу в России.

Бессараб объяснила, почему государству невыгодно вводить налоговые льготы для бизнеса
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Она также напомнила о том, что на федеральном уровне в настоящее время запущен нацпроект с условным названием «Ход 2.0», который обеспечивает работодателям «благоприятный режим» в первые полгода после приема на работу молодых специалистов.

«Предоставляется три минимальных размера оплаты труда в течение шести месяцев. То есть это не сразу, а при приеме на работу молодого специалиста, на третий месяц и на шестой месяц. <...> И в этом случае, как правило, регионы помогают оснастить соответствующее рабочее место, какие-то выплаты производить и так далее», – отметила Бессараб.

К слову, предложение депутатов VII созыва из комитета по образованию и науке уже внесено на рассмотрение в Госдуму. Решение по нему будет принимать уже новый состав парламента на осенней сессии после выборов 17-19 сентября.