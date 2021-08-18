В пригороде Улан-Удэ из-за дождя обвалился участок дороги

Сегодня из-за ночного дождя на дороге из Улан-Удэ в Вахмистрово (Нижний Саянтуй) образовался огромный провал — обвалился участок дороги. В Октябрьском районе был введен режим ЧС, передает «Байкал-Daily».

«Специалисты комбината вовремя обнаружили провал на дороге из Вахмистрово в 100-е кварталы в районе станции Медведчиково. Провал выявлен в результате дежурного объезда по оценке последствий прошедшего дождя. Экстренно были выставлены дорожные ограждения для безопасности участников дорожного движения», сообщили в МБУ «Комбинат по благоустройству Улан-Удэ».

Представители муниципального образования добавили, что также было проведено экстренное совещание при участии администрации района.

На поврежденном участке работает в усиленном режиме техника комбината — шесть тяжелых самосвалов, фронтальный погрузчик и экскаватор МУП «Водоканал». Для автомобилистов уже открыли объездной путь.