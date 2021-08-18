Таиланд разрешил вакцинированным россиянам въезд на курорты страны

Россиянам, привитым от коронавируса вакциной "Спутник V", разрешили въезд в отдельные туристические районы Таиланда. Сообщили в посольстве России, находящемся в этом государстве.

Национальный комитет по борьбе с COVID-19 по итогам заседания, прошедшего 16 августа, принял решение в принципиальном плане одобрить включение "Спутника V" в список препаратов, наличие сертификата о вакцинации которым позволяет прибывать в Таиланд по программе "песочниц".

Таким образом, российские туристы смогут въезжать в отдельные туристические районы страны. При этом детали и сроки вступления в силу данного решения пока находятся в работе у местных профильных ведомств, говорится на странице дипмиссии в соцсети Twitter.