В Киеве решили устроить праздничный концерт ко Дню независимости Украины прямо на месте братской могилы. В Мариинском парке, где захоронены участники украинской революции 1917-1921 годов, уже начали монтировать сцену. Об этом в Facebook написал замглавы городской администрации Владимир Прокопов.

По его словам, подготовка к торжеству началась без согласования с городскими властями.

«Интересно, исполнителей ничего не смущало, когда на могилах устанавливали сцену? Проблема даже не в формальных разрешениях, а в том, что монтажные работы проходили прямо на братском захоронении участников украинской революции 1917-1921 годов», — посетовал Прокопов.

Чиновник подчеркнул, что могила находится в реестре недвижимых памятников. Как уточнили в издании «Фокус», там захоронены участники Октябрьского восстания 1917 года и Январского восстания 1918 года за советскую власть.

«Обратите внимание на фото — сцена стоит просто-таки на памятном знаке. Не хочется морализировать, но разве нельзя было установить сцену в другом месте?» — возмутился он.

При этом на портале LB.ua указали, что в Мариинском парке лежат не только большевики, но и другие погибшие участники тех событий. Кроме того, в 1949 году там открыли памятник павшим за советскую власть. Он был разрушен в 2014 году во время Евромайдана.

Федеральное агентство новостей / Сергей Петров

Ранее в Киеве на аллее погибшим участникам Майдана установили инсталляцию, посвященную быту украинцев в советскую эпоху. Часть выставки разрушили сторонники украинской радикальной организации «Национальный корпус» (запрещена в РФ).

В Telegram-канале мэр города Виталий Кличко написал, что местная администрация не давала разрешения на ее установку. Он подчеркнул, что организацией Дня независимости, который ежегодно проходит 24 августа, занимается офис президента Владимира Зеленского.

В начале августа Зеленский представил программу празднования 30-летия независимости Украины, который в этом году займет три дня. По всей стране пройдут концерты и военные парады. На торжества правительство выделило 5,4 млрд гривен (около $200 млн).