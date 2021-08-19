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«Фашизм и подкуп»: Понасенков раскритиковал Макрона за потакание левым силам

«Фашизм и подкуп»: Понасенков раскритиковал Макрона за потакание левым силам

Президент Франции Эмманюэль Макрон, так долго добивавшийся снисхождения в либеральных кругах, умудрился за несколько минут настроить против себя почти все левые партии Пятой республики. В недавнем телеобращении к нации гарант конституции предупредил Европу о неконтролируемой волне мигрантов после захвата Афганистана талибами (члены движения «Талибан»1* — террористической организации, запрещенной на территории РФ).

Париж, рассказал соотечественникам Макрон, прямо сейчас работает над программой помощи беженцам вместе с Берлином и другими партнерами по Евросоюзу (ЕС). Роковая ошибка президента содержалась в следующем выражении:

«Европа сама по себе не может взять на себя ответственность за последствия нынешней ситуации [в Афганистане]. Мы должны предвидеть и защитить себя от значительных и нерегулярных миграционных потоков, которые ставят под угрозу торговлю».

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kremlin.ru  / Пресс-служба Кремля

Подобное высказывание Эмманюэля Макрона взбудоражило сторонников левых политических взглядов, каждый из которых воспринял слова президент по-своему. Депутат Европарламента Янник Жадо, к примеру, раскритиковал главу республики за наплевательское отношение к проблемам бежавших из Афганистана женщин и детей, пишет газета Le Figaro.

Член Социалистической партии Франции, бывший министр по делам семей, детства и прав женщин Лоранс Россиньоль пошла еще дальше и в открытую назвала спич Макрона «позором».

«Называть "нерегулярным миграционным потоком" людей, спасающихся от фашизма талибов, будущих девочек-подростков, ставших жертвами изнасилований и принудительных браков, женщин-журналистов, судей или мэров, которых завтра отстранят от должности, потому что они женщины… Какой цинизм. Какой позор», — написала Россиньоль в Twitter.

Впрочем, скандал вокруг афганских беженцев начал разгораться до телеобращения Эмманюэля Макрона. Еще 15 августа канадская журналистка Меган Уильямс опубликовала данные, собранные на основе исследования Евростата (официальная служба статистики ЕС): в период с 2008 по 2020 годы из Европы депортировали 70 тысяч афганцев. Им отказали в предоставлении убежища по разным причинам, однако такая политика «позорит Францию», подчеркнула Уильямс.

Сторонники Макрона скромно выступили в поддержку президента. Так, бывший лидер французских республиканцев Жан Леонетти предупредил сограждан, что поток беженцев из Афганистана может обернуться для страны волной терактов, поэтому ситуацию в южноазиатском государстве следует взять «на карандаш».

«Фашизм и подкуп»: Понасенков раскритиковал Макрона за потакание левым силам
pixabay.com/PD  / 

Впрочем, известный историк и режиссер Евгений Понасенков убежден, что никакой определенной позиции у Эмманюэля Макрона нет. Пытаясь лавировать между интересами различных партий, президент не заметил, как привел страну к катастрофическому состоянию.

«Он [Макрон] прекрасно понимает, что беженцы с Ближнего Востока – это полная катастрофа и оккупация Европы, он мучается с терактами каждый день, пытаясь их не замечать и продолжать демагогию. Но поскольку сегодня США и Западная Европа полностью захвачены левацкой прессой – а это левацкий фашизм – любой политик, который думает о карьере, а не о стране, вынужден лечь под их преступную идеологию. <…> Те, кто сегодня бегут из Афганистана, — это люди, которые хотят получше пожить, либо намеренные террористы. Они не понимают и ненавидят европейцев», — заверил Понасенков.

Опытный франковед посетовал, что сейчас Пятая республика переживает самый сложный период «оккупации» со стороны мигрантов. По всей стране проходят многотысячные протесты – только 7 августа на митинги против обязательной вакцинации и санитарных пропусков (документ, который дает право посетить ресторан или пользоваться общественным транспортом) вышли 237 тысяч человек — жители уже заявили, что это является одной из форм сегрегации французского народа.

При этом аналогичных требований к мигрантам власти Франции не предъявляют, что вызывает недовольство населения. Нынешнюю волну обвинений от левых политиков Макрон переживет, рассуждает Евгений Понасенков, сделав шаг в сторону очередных дотаций или финансовых послаблений для сограждан. От критики в Twitter рейтинг главы республики не пошатнется.

«Фашизм и подкуп»: Понасенков раскритиковал Макрона за потакание левым силам
instagram.com  / @evgenii_ponasenkov

«Рейтинг Макрона зависит от социальных дотаций. Все президенты последних 20 лет подкупают избирателя дополнительными пособиями, послаблениями и возможностью не работать и получать деньги. Это откровенный подкуп. Макрон постоянно это помнит и участвует в принятии этих подачек. Настоящие французы, которых осталось не так много, его не просто ненавидят, но презирают. Он производит сегрегацию французов по принципу ковидного паспорта, хотя пускает в страну тысячи дикарей без всяких документов. Это фашизм в отношении французов», — напомнил историк.

Эмманюэль Макрон не просто беспрепятственно пускает мигрантов на улицы Парижа и Лиона, но и унижает историческое наследие былой Европы, подытожил Понасенков. К примеру, в конце мая Елисейский дворец посетила металл-группа Ultra Vomit, которую пригласили местные видеоблогеры. Макрон вступил с ними в спор и проиграл, после чего был вынужден выслушать «концерт» артистов на задней лужайке дворца.

* — террористическая организация, запрещенная на территории РФ

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации