«Фашизм и подкуп»: Понасенков раскритиковал Макрона за потакание левым силам

Президент Франции Эмманюэль Макрон, так долго добивавшийся снисхождения в либеральных кругах, умудрился за несколько минут настроить против себя почти все левые партии Пятой республики. В недавнем телеобращении к нации гарант конституции предупредил Европу о неконтролируемой волне мигрантов после захвата Афганистана талибами (члены движения «Талибан»1* — террористической организации, запрещенной на территории РФ).

Париж, рассказал соотечественникам Макрон, прямо сейчас работает над программой помощи беженцам вместе с Берлином и другими партнерами по Евросоюзу (ЕС). Роковая ошибка президента содержалась в следующем выражении:

«Европа сама по себе не может взять на себя ответственность за последствия нынешней ситуации [в Афганистане]. Мы должны предвидеть и защитить себя от значительных и нерегулярных миграционных потоков, которые ставят под угрозу торговлю».

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Подобное высказывание Эмманюэля Макрона взбудоражило сторонников левых политических взглядов, каждый из которых воспринял слова президент по-своему. Депутат Европарламента Янник Жадо, к примеру, раскритиковал главу республики за наплевательское отношение к проблемам бежавших из Афганистана женщин и детей, пишет газета Le Figaro.

Член Социалистической партии Франции, бывший министр по делам семей, детства и прав женщин Лоранс Россиньоль пошла еще дальше и в открытую назвала спич Макрона «позором».

«Называть "нерегулярным миграционным потоком" людей, спасающихся от фашизма талибов, будущих девочек-подростков, ставших жертвами изнасилований и принудительных браков, женщин-журналистов, судей или мэров, которых завтра отстранят от должности, потому что они женщины… Какой цинизм. Какой позор», — написала Россиньоль в Twitter.

Qualifier de « flux migratoire irrégulier » des êtres humains qui fuient le fascisme des Talibans, des adolescentes futures victimes de viol et de mariage forcé, des femmes journalistes, juges ou maires, demain démises de leurs fonctions car femmes… quel cynisme. Quelle honte. https://t.co/77qJhFpATK — Laurence Rossignol (@laurossignol) August 16, 2021

Впрочем, скандал вокруг афганских беженцев начал разгораться до телеобращения Эмманюэля Макрона. Еще 15 августа канадская журналистка Меган Уильямс опубликовала данные, собранные на основе исследования Евростата (официальная служба статистики ЕС): в период с 2008 по 2020 годы из Европы депортировали 70 тысяч афганцев. Им отказали в предоставлении убежища по разным причинам, однако такая политика «позорит Францию», подчеркнула Уильямс.

Сторонники Макрона скромно выступили в поддержку президента. Так, бывший лидер французских республиканцев Жан Леонетти предупредил сограждан, что поток беженцев из Афганистана может обернуться для страны волной терактов, поэтому ситуацию в южноазиатском государстве следует взять «на карандаш».

pixabay.com/PD /

Впрочем, известный историк и режиссер Евгений Понасенков убежден, что никакой определенной позиции у Эмманюэля Макрона нет. Пытаясь лавировать между интересами различных партий, президент не заметил, как привел страну к катастрофическому состоянию.

«Он [Макрон] прекрасно понимает, что беженцы с Ближнего Востока – это полная катастрофа и оккупация Европы, он мучается с терактами каждый день, пытаясь их не замечать и продолжать демагогию. Но поскольку сегодня США и Западная Европа полностью захвачены левацкой прессой – а это левацкий фашизм – любой политик, который думает о карьере, а не о стране, вынужден лечь под их преступную идеологию. <…> Те, кто сегодня бегут из Афганистана, — это люди, которые хотят получше пожить, либо намеренные террористы. Они не понимают и ненавидят европейцев», — заверил Понасенков.

Опытный франковед посетовал, что сейчас Пятая республика переживает самый сложный период «оккупации» со стороны мигрантов. По всей стране проходят многотысячные протесты – только 7 августа на митинги против обязательной вакцинации и санитарных пропусков (документ, который дает право посетить ресторан или пользоваться общественным транспортом) вышли 237 тысяч человек — жители уже заявили, что это является одной из форм сегрегации французского народа.

При этом аналогичных требований к мигрантам власти Франции не предъявляют, что вызывает недовольство населения. Нынешнюю волну обвинений от левых политиков Макрон переживет, рассуждает Евгений Понасенков, сделав шаг в сторону очередных дотаций или финансовых послаблений для сограждан. От критики в Twitter рейтинг главы республики не пошатнется.

instagram.com / @evgenii_ponasenkov

«Рейтинг Макрона зависит от социальных дотаций. Все президенты последних 20 лет подкупают избирателя дополнительными пособиями, послаблениями и возможностью не работать и получать деньги. Это откровенный подкуп. Макрон постоянно это помнит и участвует в принятии этих подачек. Настоящие французы, которых осталось не так много, его не просто ненавидят, но презирают. Он производит сегрегацию французов по принципу ковидного паспорта, хотя пускает в страну тысячи дикарей без всяких документов. Это фашизм в отношении французов», — напомнил историк.

Эмманюэль Макрон не просто беспрепятственно пускает мигрантов на улицы Парижа и Лиона, но и унижает историческое наследие былой Европы, подытожил Понасенков. К примеру, в конце мая Елисейский дворец посетила металл-группа Ultra Vomit, которую пригласили местные видеоблогеры. Макрон вступил с ними в спор и проиграл, после чего был вынужден выслушать «концерт» артистов на задней лужайке дворца.

* — террористическая организация, запрещенная на территории РФ

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации