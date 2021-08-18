Асташов вошел в состав российской делегации на Паралимпиаду

Спортсмен Михаил Асташов вошел в состав российской делегации на предстоящие Паралимпийские игры в Токио. Соревнования пройдут с 24 августа по 5 сентября.

Михаил Асташов стал популярен в прошлом году, когда на фоне пандемии коронавируса устроился на работу курьером в сервис "Яндекс.Еда". Теперь паралимпиец будет выступать на Играх в Токио по дисциплине "велоспорт".

Паралимпийские игры стартуют в Токио 24 августа и продлятся до 5 сентября. В российскую делегацию вошли 432 человека, в их числе 242 спортсмена. Россияне примут участие в соревнованиях по 19 видам спорта из 22.