В Хабаровском крае местные депутаты отстранили главу города Бикин из-за утраты доверия

Совет депутатов Хабаровского края принял решение об отстранении главы Бикина Марины Мануйловой от занимаемой должности. Об этом сообщает «АиФ-Дальифнорм».

«От прокуратуры поступило сообщение, что Марина Мануйлова нарушила антикоррупционное законодательство — при вступлении в должность не устранила конфликт интересов», — сообщил депутат Анатолий Луговенко.

Из 12 депутатов, десять поддержали отстранение. Однако сама Мануйлова решительно выступила против обвинения. Она считает, что отстранение является следствием «травли», — депутаты попросту хотят устранить в ее лице конкурента.

Мануйлова добавила, что ее работа была «высоко оценена» как государственными органами, так и жителями Бикина. Отметим, что опального главу города поддержала местная администрация.

Напомним, что в апреле Совет депутатов оценил деятельность главы поселения за 2020 год как неудовлетворительную.