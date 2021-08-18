Сатановский рассказал, чем президенты США в худшую сторону отличаются от Путина

После того, как в Афганистане произошло катастрофическое и мгновенное обрушение всего, что Америка там создавала на протяжении 20 лет, очень любопытно наблюдать за тем, как Байден говорит, что США достигли в этой стране всех своих целей.

Об этом с присущим ему сарказмом в личном Telegram-канале рассуждает российский политолог, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, по словам которого и президент США Джо Байден, и его люди, искренне верят в то, что американцы действительно выполнили все поставленные перед ними в Афганистане задачи.

«А про то, что Америка продолжит бороться с террористами в других странах — это вообще шедевр. Интересно, в каких? – интересуется политолог. — С учетом того, что Ирак последует за Афганистаном и все американские войска оттуда будут вот-вот выведены тем же Байденом, о чем он уже сказал…».

Это российский президент Владимир Путин – терпеливый человек – умудрился, спасая от международного терроризма Сирию, попутно наладить рабочие контакты с Саудовской Аравией и Катаром, а также выстроить региональный баланс сил с Турцией, отмечает Сатановский.

«По сравнению со всеми своими соседями по должности, он выглядит почти идеально. Американские президенты так не могут, — констатирует политолог. — Они сначала принимают решение, исходя из каких-то никому, кроме них, непонятных резонов, внутриполитического характера, потом сносят очередную страну, тратят немыслимо много денег и сил на операции в ней с нулевыми результатами, все бросают и уходят».

wikipedia.org / The U.S. Army

Это происходит потому что американских политиков всегда гораздо сильнее волнуют внутренние причины, а не то, что происходит за пределами страны, считает Сатановский. О том, что американцы оставляют после себя, уходя, можно судить по Афганистану и Ираку.

«Полный хаос, разочарование их бывших сторонников, брошенных на произвол судьбы, и торжествующих врагов, ставших много сильнее после победы над США, — перечисляет эксперт. — Отличные результаты!»

В заключение же политолог возвращается к речи Байдена, и задается вопросом – в каких странах США намерены продолжать бороться с терроризмом. То есть, какой следующей стране после Афганистана нужно готовится к американскому вторжению или к какому-то другому вмешательству под предлогом того, что ее власти якобы поддерживают террористов, или сами по себе являются «злыми диктаторами», которых нужно срочно свергнуть?

«Хотя бы намекнул Большой Белый Вождь из Белого дома, на каком континенте теперь американские военные резвиться будут, какой стране приготовиться к тому большому счастью, которое ее при встрече с ними ждет… – интересуется Сатановский. — И, кстати, что там у них с Украиной, Грузией и Прибалтикой? Будет ещё что, или как?»

Global Look Press / Chris Kleponis / Keystone Press Agency

Напомним, ранее президент США Джо Байден, выступая перед журналистами, заявил, что Вашингтон за время своего 20-летнего присутствия в Афганистане никогда не стремился создать там демократическое общество. Целью присутствия американского военного контингента в Афганистане было предотвращение новых террористических атак на США, и эта цель. По словам Байдена, достигнута.