Глава "Патриота" рассказал о мероприятиях для одаренных детей и поддержке социальных проектов

Медиагруппа "Патриот" поддерживает много социальных инициатив и акций, в том числе для одаренных детей, рассказал глава организации Николай Столярчук.

Как отметил руководитель "Патриота", компания активно поддерживает различные конкурсы и социальные проекты, например, награждает школьников. Столярчук рассказал, что недавно сам проводил обучение по работе со СМИ для социально-значимых НКО на форуме "Социальный Петербург".

Глава "Патриота" добавил, что Медиагруппа выступает в качестве информационного партнера масштабных форумов и конкурсов, среди которых "МАКС-2021", "Армия-2021", "Лидеры Рунета", "Дельфийские игры" и многие другие. Также в рамках проекта "Хорошие новости России" оказывается помощь региональным СМИ, уточнил он.

"Каждые полгода мы награждаем победителей конкурса, региональных журналистов, выплачиваем гранты — до 100 000 рублей", — говорит Николай Столярчук.

Полную версию интервью с Николаем Столярчуком читайте на сайте Федерального агентства новостей (ФАН).