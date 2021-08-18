Директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин заявил, что население Украины – одни из самых несчастных и разочарованных людей на планете. Ученый объяснил свой вывод «индексом счастья», который в вотчине президента Владимира Зеленского находится на чересчур низком уровне.

«Украина является одной из стран с самым разочарованным и несчастным населением. <…> По индексу счастья Украина занимает 110 место, тогда как Чехия — 18, Польша – 44, Латвия – 51», — заявил Амелин.

Спустя 30 лет после обретения независимости средняя зарплата по стране выросла с 118 до 500 долларов США, однако покупательная способность украинцев сократилась почти на 30%. Одна из причин – отсутствие действенных экономических реформ, считает аналитик. Также на несколько миллионов сократилось население (с 52 до 37 млн человек).

«Мы как бы растем, но отстаем от других стран бывшего советского лагеря, — посетовал Анатолий Амелин. — И здесь критериями являются качество жизни, медицины, уровень доходов, потому что уровень доходов напрямую влияет на качество питания, образ жизни и возможность позволять себе качественную медицину. <…> Украина отстает от соседних стран и по уровню качества образования. По индексу человеческого капитала Украина потеряла 10 позиций (с 2010 до 2020 года), заняв 53 место в рейтинге».

Всего в «рейтинге счастья» 156 стран. По состоянию на 2020 год, Россия занимает 73 место.

Тяжелое социально-экономическое положение Украины вскоре может заметно ухудшиться. «Политика Сегодня» уже писала о том, что Россия собирается выставить Киеву счет за блокаду Крымского полуострова.

Водная, энергетическая, банковская, транспортная и продовольственная «оккупации» республики обойдутся Зеленскому в 1,5 триллиона рублей.