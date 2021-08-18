Черное пятно на карте: Google скрыл российский остров, открытый американцем

Сервис Google-карты заретушировал труднодоступный российский остров в Восточно-Сибирском море, чем пробудил интерес к нему у пользователей. Речь идет об острове Жаннетты, входящего в автономную республику Якутия-Саха.

Как сообщает британский таблоид The Sun, представитель компании Google не смог объяснить, почему часть РФ оказалась черным пятном на карте.

Клочок суши площадью 3,3 кв. км в 1881 году открыл офицер ВМС США и исследователь Джордж де Лонг (George E. De Long). В 1910-1915 остров отошел к России по итогам Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана. На родине первооткрывателя новую территориальную принадлежность острова Жаннетты оспаривать не стали.

Секретность на картах американского IT-гиганта породила в блогосфере ряд теорий, вплоть до конспирологических. Так, пользователи вспомнили, что Google зачастую ретуширует военные объекты — отсюда возникло предположение, что главной достопримечательностью острова является тайная российская база.